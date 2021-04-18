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  3. Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazze Şeridi'nde, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi. Filistin Esirler Günü dolayısıyla Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılmasını istedi.

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Filistin'de İsrail'de tutulan mahkumlar için eylem yapıldı. Eyleme katılan Vaid Derneği Başkanı Abdullah Kandil, yaptığı açıklamada, Filistin Esirler Günü'nde İsrail hapishanelerindeki tutukluların sıkıntılarına dikkati çekmek ve serbest bırakılmaları için çağrıda bulunmak istediklerini söyledi. Bu yıl, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) de tutuklular arasında yayıldığını, Filistinlilerin ayrıca hapishanelerdeki tıbbi ihmalden şikayetçi olduğunu aktaran Kandil, uluslararası topluma tutukluları kurtarmak için harekete geçme çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN ESİRLER GÜNÜ"

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Filistin Ulusal Konseyi, 1974'te 17 Nisan'ı "Filistin Esirler Günü" olarak ilan etmişti. Filistinliler, her yıl düzenledikleri etkinliklerle İsrail hapishanelerindeki tutuklular meselesini dünya gündemine getirmeye çalışıyor. Resmi insan hakları raporlarına göre, İsrail Filistinlilere yönelik sistematik tutuklama politikasını sürdürürken, hapishanelerindeki yaklaşık 4 bin 500 tutuklunun haklarını da ihlale devam ediyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

Gazzeliler seslerini duyurmaya çalışıyor! İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek eylemi

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