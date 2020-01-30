Gdanın geleceği tartışılacak

"Gelecek Gelmeden" temasıyla düzenlenen 3. Gıda ve Beslenme Bienali 12-13 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek. Bienale ilgili kurumların yetkilileri, akademisyenler ve gıda, beslenme ve sağlık alanında çalışan yerli yabancı uzmanlar katılacak.

Bilimsel gelişmeler aralıksız hız kazanırken, gıda, beslenme ve sağlık alanındaki bilgi dağarcığı da aynı hızda büyüyor. Her gün yeni yapılan buluşlar, bakış açımızı sürekli yeniden şekillendiriyor. Beslenme ve sağlığın geleceğinin de artık gelenekselden farklı bir yaklaşımla, modern bilimin ışığında planlanması gerekiyor.

Türkiye'nin gıda ve beslenme alanında önde gelen isimlerini bir araya getiren Gıda Aydınlatma Platformu, bu konuya gelecek açısından odaklanıyor. Bilgi kirliliğinin sağlıklı bir neslin önündeki en büyük engel olduğunu ifade eden Platform Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, bu engeli ortadan kaldırmak için tam güç çalıştıklarını ifade ediyor.

Gıda Aydınlatma Platformu, önümüzdeki günlerde gıda ve beslenmenin geleceğine ışık tutmak için benzersiz bir etkinlik düzenleyecek. İstanbul'da 12-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 3. Gıda ve Beslenme Bienali, yurt içinden ve dışından konunun uzmanlarını ilgililerle buluşturacak. Bienalde gıda üretim ve tüketiminin geleceğinin garanti altına alınması için yapılması gerekenler tartışılacak.

Bienale Bakanlıklar, akademi, sektörden yerli ve yabancı uzmanlar katılacak

Bienalle ilgili açıklamada bulunan Elmacıoğlu, geniş katılımlı etkinlikte sayesinde gıdanın geleceği ile ilgili cevapsız soru kalmamasını amaçladıklarını söyledi. Elmacıoğlu, ilgili bakanlıklar ve üniversiteler yanında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlardan uzmanların da Bienale konuşmacı olarak katılacağı bilgisini verdi.

Elmacıoğlu, bienalin öncelikli hedef kitlesinin ülkenin geleceği ile ilgili kritik kararlara imza atan politikacılar ve kanun yapıcılar, ülkenin bilime dönük aydınlık yüzü akademisyenler ve öğrenciler ile gıdanın sürdürülebilirliğinde en önemli paya sahip olan gıda tedarik zincirinin paydaşları olduğunu ifade etti.

Gıda Aydınlatma Platformu Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, 3. Gıda ve Beslenme Bienali ile ilgili şunları söyledi:

"Yakın zamana kadar gıdaların temel nitelikleri ile insanların genel özellikleri arasında değişmez bir bağ olduğu düşünülürdü. Ancak günümüzde genetik farklılıkların, metabolizma ve gıdalar arasındaki etkileşimi de farklılaştırdığını biliyoruz. Diğer yandan, son yıllarda insanların genetik kodlarından bağımsız olarak birlikte yaşam sürdürdükleri mikroorganizmaların da beslenmeden etkilendiği, bu etkinin olumlu ya da olumsuz yönde insan sağlığında doğrudan değişimlere neden olduğu ortaya koyulmuş durumda. Gelecek dendiğinde çoğu insanın yüzünde endişeli bir ifade oluşmasına neden olan iklim değişikliğinin önde gelen nedenlerinden birinin gıda üretimi olduğu da son yıllarda netlik kazanmış bir olgu."

Kaynak: İHA