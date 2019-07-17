GE, Türkerler ve RT Enerji’den 158 MW’lık rüzgâr santrali

GE Yenilenebilir Enerji, Türkerler Holding ve RT Enerji ile Kirazlı, Meryem, Şile, Pamukova ve Mahmut Şevket olmak üzere beş kara tipi rüzgâr santraline ekipman tedarik etmek üzere anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

GE'nin 3 megawattlık (MW) 49 kara tipi rüzgâr türbini İzmir, Bilecik, Sakarya ve İstanbul'a kurulacak. Toplamda 158 MW kapasiteye sahip proje, bölgeye 183 bin konutun enerji ihtiyacına karşılık gelen yenilenebilir enerji sağlamayı hedefliyor.

GE'nin 450'den fazla çalışanının bulunduğu İzmir, Bergama'da yer alan LM Wind Power tesisi, anlaşma kapsamında toplamda 147 adet olmak üzere tüm türbinlerin kanatlarını üretecek.

RT Enerji & Türkerler yaptıkları ortak açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"GE ve RT Enerji & Türkerler olarak güçlü bir ilişki kurduk ve tekrar birlikte çalışmaktan çok mutluyuz. Türkiye'nin sürdürülebilir enerji hedefleri doğrultusundaki çalışmalarına yardımcı olma konusunda yoğun bir çaba sarf etmekteyiz ve bu rüzgar santralleri de yine doğru yönde bir adımdır. Türkiye, temiz enerjiler olarak tabir edilen yenilenebilir enerji kaynakları bakımından Dünya'daki en zengin ülkeler arasında yer almaktadır. GE ve RT Enerji & Türkerler olarak temiz enerjiye yani doğaya yatırım yapıyoruz. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirebilmek için yaptığımız bu yatırımdan mutluluk ve gurur duyuyoruz."

GE Yenilenebilir Enerji Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkan ve CEO'su Dr. Manar Al Moneef de projeyle şunları söyledi:

"GE olarak Türkiye'ye yatırım yapan ilk uluslararası şirketlerden biri olarak, enerji sektöründe istihdam yaratma ve yüksek teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunma taahhüdünü sürdürüyoruz. Türkerler Holding ve RT Enerji ile yeni bir iş birliği yaptığımız ve bu heyecan verici proje üzerinde birlikte çalıştığımız için mutluluk duyuyoruz. GE'nin yüksek teknolojili 3MW platform türbinleri, Türkiye'nin rüzgâr hızlarına ve ortamına oldukça uygun bir çözümümüz. Türkiye'de 1,200 MW'dan fazla kurulu kapasitemiz ile bölgeye daha fazla yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Gelecekte Türkerler ve RT Enerji ile başka iş birliği fırsatları yakalamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

DHA