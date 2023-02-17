Gean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gean 17 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gean Fernandes de Andrade şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gean Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gean, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fluminense EC (PI) futbol takımında oynamaktadır. Fluminense EC (PI) takımına 15 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Gean'nin Fluminense EC (PI) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2020 yılında AA Altos

15 Aralık 2021 yılında Fluminense-PI

Gean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gean şuan Fluminense EC (PI) takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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