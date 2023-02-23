Geani Cretu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geani Cretu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geani Cretu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geani Cretu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geani Cretu 12 Ocak 2000 tarihinde Piatra Neamț şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Geani Mihai Crețu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geani Cretu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini THE PLAYERS AGENT SRL yapmaktadır. Geani Cretu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 5 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Geani Cretu'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Geani Cretu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geani Cretu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Geani Cretu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geani Cretu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FC Dinamo

31 Ağustos 2019 yılında FC Rapid 1923

14 Ağustos 2020 yılında FC Dinamo

5 Eylül 2022 yılında FC Arges

30 Haziran 2023 yılında FC Dinamo

Geani Cretu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geani Cretu şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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