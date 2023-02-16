Geaze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Geaze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Geaze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Geaze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Geaze 28 Temmuz 1994 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Geaze Pessoa Cavalcante şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Geaze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Geaze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 15 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Geaze'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Geaze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Geaze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Geaze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Geaze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Nisan 2021 yılında Santa Cruz

14 Eylül 2022 yılında América-PE

8 Aralık 2022 yılında Santa Cruz

Geaze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Geaze şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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