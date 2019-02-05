"Gebe Okulu" mezunlarını verdi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Devlet Hastanesinde açılan "Gebe Okulu" yılın ilk mezunlarını verdi.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bilinçli anneler, sağlıklı nesiller, mutlu aileler yetiştirmek amacıyla açılan okuldaki eğitimlere katılan 5 anne adayına belgelerinin verildiği belirtildi.



Baba adaylarının da katılım sağlandığı eğitimlerde doğum süreci, beslenme, egzersizler, bebek bakımı ve doğum sonrasında yapılması gerekenler gibi konularda eğitim verildiği bildirilen açıklamada, bu eğitimlerin çok önemli olduğu ifade edildi.



Tüm anne adaylarının okula davet edildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"'Gebe Okulumuzda düzenlenen eğitimlerde, gebeliğin fizyolojisi, gebelik ve lohusalıkta beslenme, gebelikte sık karşılaşılan problemler, normal doğum, ağrısız doğum, yeni doğan bakımı, anne sütü ve emzirmenin önemi, gebelik ve lohusalık psikolojisi, bebeğin bakımında babanın rolü konularında alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilmektedir. Gebe okulumuza 20 hafta ve üzeri gebeler, egzersiz yapmaya engeli bulunmayan, riskli bir gebeliği olmayan, ağır psikiyatrik bir hastalığı olmayan, eğitime katılımda sürekliliği sağlayabilen, gebe okuluna katılmak için onay veren bütün gebeler katılabilir. Eğitim almak isteyen gebelerimiz kadın hastalıkları ve doğum polikliniğinden gebe okulumuza kayıt yaptırabilirler."

Kaynak: AA