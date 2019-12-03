Gebe okuluyla doğuma hazırlanıyorlar, anne oteli ile bebeklerinden uzak kalmıyorlar

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde bulunan gebe okulu ile anneler doğuma hazırlanırken, anne oteliyle de yeni doğan yoğun bakımda yatan bebekler annelerinden uzak kalmıyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde özel olarak dizayn edilerek anneler için hazırlanan "Gebe Okulu ve Anne Oteli" hem doğum öncesi hem de sonrasında hizmet veriyor. Gebe okulunda uzmanlar tarafından anne adaylarına, psikolojik ve fiziksel eğitimler verilerek daha rahat doğum yapmaları sağlanıyor. Ayrıca ücretsiz olan ve eğitimlere eşli grupların da katıldığı gebe okuluna, 20 ve 40 haftalık arası hamileler gelerek eğitim alıyor. Bunun yanında doğum yapmış annelerin bebeklerin bakım sürecinde süt ve diğer ihtiyaçlarını gidermek amacıyla "Anne Otelinde" ücretsiz kalıyor. Özellikle yeni doğan yoğum bakım ünitesinde tedavi altında bulunan bebeklerin anneleri için ayrı bir kolaylık olanda anne otelinde, anneler diğer zamanlarında açılan kurslarla el işi ve bez bebek yaparak zaman geçiriyor.

Hastanenin barındırdığı teknik donanım ve deneyimli personeli ile şehre bölgeye üst düzey hizmet sunduğunu ifade eden Hastane Başhekimi Doç. Dr. Savaş Öztürk, "Bizler sadece verdiğimiz sağlık hizmeti ile değil, toplum sağlığına olan çalışmalar ile de kendimizi göstermek istiyoruz. Bunlardan biri olan ve daha önce açtığımız gebe oklunda, anne adaylarının ve eşlerine gerekli eğitimleri verilmektedir. Gebe okulu sayesinde anne adayları adaptasyonlarını sağlamaya gerekli bakım ve çocuk beslenmesi konusunda eğitimler almaktadır. Annelerimize de gebe okulunun yanı sıra anne oteli birimimiz ile de yeni doğan yoğun bakım ünitesinde de tedavi gören bebeklerin annelerini barındırmaktadır. Bu şekilde bebeklere gerekli süt ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Anne adaylarının gebelik dönemini sorunsuz bir şekilde atlatmalarını doğum sonrasında dönemi sorunsuz atlatabilmeleri için çok önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"Bebekleri ile bir arada kalmaları sağlanıyor"

Bu egzersizlerin normal doğuma yönelik olduğunu belirten Gebe Eğitmeni Önser Demirbağ, "Gebelik öncesi ve sonra birçok eğitim vermekteyiz. Gebelik öncesi bebeğin anne karnında gelişimi ve yapılacak olan şeyler, tahliller, takipler, doğum süreci ve doğum ağrıları baş etme gibi birçok gebeliğin başından doğum sürecine, sonrasına kadar birçok eğitim vermekteyiz. Egzersizler yaptırıyoruz. Doğum sürecinin rahat geçmesi ve sonrasında yardımcı olmak amacıyla yapılmaktadır. 3-4 hafta süren bir eğitim süreci var. Anneler arzu ederse doğum sonrası da devam edebilirler. Bunun yanı sıra anne oteli de yeni doğum yapan kişilerin bebeklerin yeni doğan bakım sürecinde yatmaları devam ettiği zaman annelerin taburculuk süreci sonrasında eve göndermeden anne oteline yerleştirmekteler. Bebekleri ile bir arada kalmalarını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

İlk gebeliği ve tecrübesiz olduğu için anne okuluna geldiğini aktaran Ümran Ürkmez, "Aklıma takılan her şeyi burada öğreniyorum. Spor egzersizlerimiz var. Diyetisyenler kontrolünde uzmanlardan yardım almaktayız. Çevreden duyma kulaktan kulağa yayılan bilgiler yerine burada uzmanlardan yardım alıyoruz. Doğum sürecine kadar buradayız. Doğum sonrası da burada anne oteli de kalarak bebeğimiz ile uzaklaşmıyoruz. 21 haftalık gebeyim. 40 haftaya kadar gelip eğitim ve egzersiz yapabilirim" diye konuştu.

31 haftalık gebe olduğunu anımsatan Büşra Erhan, "Gebeler için beslenme eğitimi bebek bakımı gibi şeyler öğrenmekteyiz. Haftada bir gün geliyorum. Ama öğrendiklerimi evde de tekrarlıyoruz. Faydasını da çok gördüm. Burada uzman kişilerden bilgi almak daha faydalı oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA