Gebelik döneminde kalp sağlığı sorunlarına dikkat

Kalp sağlığı sorunu yaşayana kişilerin gebelik yaşaması ile birlikte yaşanan süreç hakkında bilgi verirken, gebelik döneminde kalp ve damar sisteminde fizyolojik değişiklikler olabileceğini belirten Uzm. Dr. Belma Yaman, kalp hastası olmayan kişilerin sadece yüzde 1'inde gebelik döneminde kalp hastalığı görüldüğünü belirtti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Gebelik döneminde anne adaylarının kalp ve damar sisteminde fizyolojik değişikliklere bağlı olarak nefes darlığı ve çarpıntı gibi semptom sorunu yaşayabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, vücutta oluşan bu değişikliklerin kalple ilgili bazı hastalıkları da tetikleyebildiğini belirtti. Bu yüzden bu kişilerin kardiyoloji kontrollerini aksatmadan düzenli şekilde muayene olması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman sözlerine şöyle devam etti: "Gebelik döneminde kalp damar sisteminde oluşan normal değişiklikler vardır. Gebelikte kişilerin kan hacminde yüzde 50, nabzında ise yüzde 25 artma görülür. Büyük ve küçük tansiyonunda ise yüzde 10 düşme görülür. Bu durumlar özellikle gebeliğin yirminci haftasından sonra görülmektedir. Gebe kişilerde oksijen tüketimi artmaktadır. Ayni zamanda kansızlıkta yaşanabilmektedir. Bu değişimlere bağlı olarak da gebelik döneminde hafif nefes darlığı, yorgunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, yol yürüme mesafesinde kısalma, bacaklarda ciddi olmayan şişlikler gebelik döneminde normal olarak görülen değişikler olarak kabul edilir" dedi.

"Nadiren de olsa kalp damar hastalıkları görülebilir"

Gebelik de görülebilen kalp ve damar hastalıkları hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Belma Yaman, gebelik döneminde kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, hipertansiyon, ritim bozukluğu, pıhtılaşmaya yatkınlık, nadiren de olsa kalp damar hastalıkları ve kardiyomiyopati gibi hastalıkların görülebileceğini belirtti. Daha önceden kalp hastalığı olmayan kişilerde genellikle kalp hastalıkları gelişme oranı yüzde 1 olarak görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, bu kişilerin gebelik döneminden önce hiçbir şikayet yaşamamasına rağmen gebelik döneminde gebeliğe bağlı olarak mevcut kapak hastalığı ve doğumsal kalp hastalığı gibi durumlarda da ilerleme olabileceği bilgisini verdi. Uzm. Dr. Belma Yaman sözlerine şöyle devam etti: "Hamile kişiler nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı ve tansiyon yüksekliği gibi şikayetlerle hastaneye başvurabilir. Ayrıca pıhtılaşmaya yatkınlık oluştuğu için bacak damarlarında veya kalp damarlarında da tıkanıklarda yaşanabilir. Bu nedenle bu şikayetleri olan gebelerin mutlaka kardiyoloji kontrolü için hastaneye başvurmaları önerilmektedir" ifadelerini kullandı.

Kalp ve damar hastalıkları anne ve bebeğin hayatını riske atabilir

Bazı kalp damar hastalıklarının gebelik dönemin de anne ve bebeğin hayatını riske atabileceğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, "Gebelikte anne ve bebeğin hayatını riske atacak kalp hastalıkları var ise öncesinde mutlaka bilgilendirme yapılmalıdır. Hamilelik de kalp sağlığı açısından sakıncalı olabilecek durumlar vardır. Bunlar siyanotik doğumsal kalp hastalıkları, günlük istirahat sırasında bile nefes darlığına yol açan kalp kapaklarında yetmezlik ve darlık ve ciddi kalp yetmezliği gebelik için sakıncalı durumlardır. Bunların yanında kalp akciğerde ciddi yük oluşturmayan, doğuştan kalpte delik olan durumlar, kalp ameliyatı ile kalp kapak değişimim veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek ameliyatı ile kalp kapak değişimi veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek kan basıncına sahip kişiler, ilaç tedavisi altında ritim bozukluğu olan kişiler gebelik öncesi ve sırasında detaylı kontrol ve takiplerle belli bir risk göz önüne alınarak gebe kalabilirler. Ayrıca tedavi edilebilir ritim problemi olan hastaların gebelik öncesi ablasyon işlemi yapıldıktan sonra normal bir şekilde gebe kalma engelleri yoktur" açıklamalarında bulundu.

Kalp damar hastası kişilerin gebelikte dikkat etmesi gerekenler

Gebelikte kalp damar hastalığı için dikkat edilmesi gerekenler hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Belma Yaman, gebelik döneminde kişilerin aşırı tuz tüketiminden kaçınması gerektiğini belirtti. Gebelik öncesi kalp hastalığı olan kişilerin gebelik sırasında bir kardiyolog tarafından yakıdan takip edilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, fazla kilo alımının kalbin yükünü artırabileceği için kilo alımına dikkat edilmesi gerektiğini belirtti. Ciddi anemisi olan kişilere demir takviyesi yapılması gerektiğini ve gebelik sırasında nefes darlığı, göğüs ağrısı, çarpıntı, bayılma gibi yeni başlayan şikayetler olduğu zaman ise kardiyoloji kontrolünün yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca gebelerde EKG ve ekokardiyografi radyasyon içermeyen ve güvenle yapılabilen tetkikler olduğunu, bu nedenle hamile kişilerin radyasyon içermeyen kardiyolojik tetkikini güvenle yapılabileceğini belirtti.

Kalp sağlığı sorunu yaşayan kişilere sezaryan doğum önerilmekte

Kalp hastalığı olan kişilerde doğum şeklinin de önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Belma Yaman, normal doğumda kanama, enfeksiyon ve toplar damarda pıhtı gibi sağlık sorunu risklerinin az olması nedeni ile birçok stabil kalp hastalarına normal doğum yapılmasının önerildiğini belirtti. Uzm. Dr. Belma Yaman , "Kan sulandırıcı ilaç kullananlar, aort diseksiyon geçirmiş kişiler, ileri aort genişlemesi olan hastalar, ciddi aort darlığı olan kişiler ve ciddi pulmoner hipertansiyon gibi bazı doğumsal kalp hastalıkları yaşayan kişilere mutlaka sezaryan ile doğum önerilmektedir" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Kaynak: İHA