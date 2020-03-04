Gebelik testi sonuçları nasıl anlaşılır? Tek çizgi ve çift çizgi ne anlama gelir? Silik çizgi neden olur? soruları regl döngüsünün gecikmesiyle sıklıkla aratılan başlıklardır. Gebelik testi ile ilgili tüm merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

GEBELİK TESTİ SONUÇLARI NASIL ANLAŞILIR?

Evde gebelik testi yapmak için eczaneden gerekli testi almak yeterlidir. Testi alıp kullanım klavuzunu takip ederek birkaç dakikada gebelik testi yapılabilir.

GEBELİK TESTİNDE TEK ÇİZGİNİN ANLAMI NEDİR?

Gebelik testi sonucu tek çizgi ise hamile değilsiniz demektir. Fakat bu testler kan veya idrar testleri kadar doğru sonuç vermeyebilirler. Bu yüzden mutlaka kan veya idrar testi yaptırılmalıdır

GEBELİK TESTİNDE ÇİFT ÇİZGİNİN ANLAMI NEDİR?

Eğer gebelik testi çift çizgi ise hamilesiniz demektir. Hamilelik belirtileri de başladıysa hamilesiniz anlamına gelmektedir. Fakat çift çizgi çıkması ve belirtilerin de olması kesin hamilesiniz anlamına gelmeyebilir. Mutkaka doktora gidip kan ve idrar testleri yaptırılmalıdır.

GEBELİK TESTİ NASIL YAPILIR?

Evde gebelik testi, uygulaması son derece kolay bir işlemdir. Yalnızca eczaneden temin edilen testin içerisinde yazılı olan talimatları okuyup uygulamak ve kısa bir süre beklemek yeterli. Yani evde hamilelik testi nasıl yapılır konusunda ek bir araştırmaya gerek yok. Kullanım talimatı testin içinde yazılı olur. Henüz testi temin etmemiş kişiler için anlatmak gerekirse evde gebelik testi uygulama adımları sırasıyla aşağıdaki gibidir:

İlk aşamada çubuğu idrarına tutman gerekiyor. Fakat bu durum testin markasına göre değişkenlik gösterir. Bazı markalarda ise idrarını bir kabın içerisinde biriktirmen ve çubuğu kabın içerisine batırman gerekebilir. Bu aşamada ne yapılması gerektiği testin kullanım talimatında yazılı olacaktır.

Bu aşamada test çubuğunun normal sıcaklıkta düz bir yüzeyin üzerine bırakılması gerekir. Ardından kullanım talimatında belirtilen süre kadar bekleyerek sonuca bakılabilir.

Testi günün ilk idrarı ile yapmak şart değil. Fakat son dört saat içerisinde idrara çıkılmamış olması önerilir.

İLİŞKİDEN KAÇ GÜN SONRA HAMİLELİK BELLİ OLUR?

Eczaneden alınıp evde yapılan test dışında kan ve idrar testleri genellikle doğru sonuç almak için çok önemlidir. Özellikle bebek bekleyen çiftler ilişkiden kaç gün sonra test yapmalıyım? Sorusunu cevap arıyorlar. Bu süreçte testler yapılmadan önce vücut bazı belirtiler gösterebilir. Örneğin en belirgin hamilelik belirtisi olarak adet gecikmesi ilişkiden sonraki adet döngüsünde yaşanıyorsa hamilelik belirtisi olarak algılanabilir. Adet dönemi geciken kadınlar genellikle eczaneden aldıkları gebelik testini evde yaparlar. Yüzde yüz doğru sonuç vermediği bilinen bu testten sonra mutlaka kan ve idrar testi yapılmalıdır.

EVDE YAPILAN GEBELİK TESTLERİ GÜVENİLİR Mİ?

Hamilelik için kan testi yapmak en doğru sonucu almanı sağlar. Ancak evde hamilelik testi yaptığında sonucun pozitif çıktığını gördüysen bundaki yanılma payı düşük. Sonucun negatif çıktığı durumlarda ise yüzde yüz emin olmak için testi adet görene kadar belli aralıklarla tekrar edebilirsin. Güvenilirliği arttırmak için, testi zamanında yapmak önemli. Yukarıda sıkça bahsetttiğimiz gibi adet tarihinin gecikmesi, testi yaptırman için en uygun zaman. Yani adete 7 gün kala gebelik testi çıkar mı diye sorarsan cevabımız hayır olur. Ama bunun üzerinden zaman geçtikten sonra tekrar test yapıp pozitif sonuç alırsan bu, testin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Senin zamanlamanın yanlış olduğu anlamına geliyor.

HAMİLELİKTE KAN TESTİ SONUCU KAÇ OLMALI?

Niceliksel hCG kan testi ise kandaki hCG'nin spesifik seviyesini ölçer. Kan testleri idrar testlerine göre kesin sonuç vermektedir. Hamilelik kan testinde baz alınan beta HCG hormonun değeri hamile olmayan bir kadında 0-10 mlU/ml değerleri arasında olmaktadır. Yani Beta HCG değerinin 10 mlU üzerinde çıkması hamilelik ihtimalini arttırır.

Nicel hCG kan testleri diğer testlere göre en doğru sonucu veren test türüdür.

GEBELİK TESTİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Gebelik testinde belirleyici unsur regl dönemidir, testin ne zaman yapılması gerektiği adet kanama düzenine göre değişiklik gösterebilir. Düzenli adet görenlerde döllenmeden 2 hafta sonra yani beklenen adet tarihinden 1-2 gün sonra test pozitif olacaktır. Düzenli adet görmeyenlerde bu süre uzayabiliyor. Günümüzde kullanılan ev tipi testlerin duyarlılığı yüksektir. Düzenli adet görenlerde beklenen adet kanamasından 5 gün önceye kadar sonuç verebilir. Ancak teknik hatalar ve adet döngüsündeki değişiklikler sebebiyle hatalı sonuç verme olasılığı yüksektir.

GEBELİK TESTİ FİYATLARI NE KADAR?

Hamilelik testi fiyatlarından önce anne adaylarının kafalarındaki en büyük soru işareti "En iyi gebelik testi hangisi?" Erken gebelik testi için kullanabileceği markaların hangileri olduğunu araştıran anne adayları, aynı zamanda hangilerinden daha güvenilir sonuç alabileceğini merak ediyor. Hemen her eczaneden temin edilmesi mümkün gebelik testlerinin ortalama fiyatı 5 ila 20 TL arasında.