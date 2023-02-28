Gebna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gebna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gebna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gebna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gebna 22 Ekim 1995 tarihinde Cairo şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Abdelrahman Khaled şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gebna Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gebna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Mokawloon SC futbol takımında oynamaktadır. El Mokawloon SC takımına 15 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Gebna'nin El Mokawloon SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gebna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gebna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Gebna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gebna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında El Mokawloon

8 Eylül 2019 yılında Aswan SC

29 Ocak 2020 yılında El Mokawloon

30 Ocak 2020 yılında Harras Hodoud

31 Ekim 2020 yılında El Mokawloon

Gebna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gebna şuan El Mokawloon SC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.