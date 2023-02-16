Gebson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gebson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gebson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gebson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gebson 26 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Gebson Gomes dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gebson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gebson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına - tarihinde katılmıştır. Gebson'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Gebson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gebson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gebson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gebson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2022 yılında Flamengo-PI

22 Mart 2022 yılında CSA

Gebson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gebson şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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