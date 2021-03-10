Gebze Belediye Meclisi'nin CHP'li üyesi görevden uzaklaştırıldı!

Bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası alan Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Osman Kurum, İçişleri Bakanlığı tarafındna görevinden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

31 Mart 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi Gebze Belediyesi Meclis üyesi olarak seçilen Osman Kurum 2019 yılının Kasım ayında gözaltını alınmıştı.

Gözaltına alınan Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Osman Kurum’un suçladığı öne sürülen suçtan bugüne kadar bir ceza almamıştı.

Kurum 1 seneden daha fazla süredir Kandıra Cezaevi’nde bulunuyordu. Gebze Belediye Meclisi'nin Cumhuriyet Halk Partili üyesi Osman Kurum'un karar duruşması geçtiğimiz Şubat ayında yapılmış ve 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. Alınan karar sonrası Cumhuriyet Halk Partili Osman Kurum’un avukatlarının istinaf mahkemesine başvuracakları ifade edilmiş ve çıkan kararın ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük şok yaşanmıştı.

OSMAN KURUM KİMDİR?

Osman Kurum, PKK üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 7 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Osman Kurum'un detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Osman Kurum kimdir?