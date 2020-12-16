Gebze Belediyesi Başkanı Büyükgöz'den flaş İBB çıkışı: Bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor

Gebze Belediyesi Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin Ana Hizmet Binasında sosyal medyada paylaşılan ve bir kadının Gebze Belediyesi'nin sokak hayvanlarını yol kenarına bıraktığı iddia ettiği videoya yönelik olarak basın toplantısı düzenledi.

Büyükgöz toplantıda yaptığı açıklamada, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin zaman zaman Gebze'ye hayvan bıraktığını ifade ederek," Bizim arkadaşlarımız bunları yakaladıkları halde, iyi niyet çerçevesinde herhangi bir şekilde medyaya servis yapılmadı. Defalarca tekrar edilen bir hadise. Buraya da pişkin pişkin ‘Ben burayı İstanbul zannettim’ diye de cevap veriyor. Böyle bir pişkinlik olabilir mi? Yani siz nereye boşalttığınızı, o boşalttığınız yerin hangi ilçeye ait toprak yapısı olduğunu bilmeyecek kadar olamazsınız. Dolayısıyla dışarıdan gelen hayvanları buraya boşaltıyorlar. Bu boşaltılan hayvanlar kanun gereği buraya ait hayvan statüsünde değiller. Bunlar dışarıdan geldiler. Dolayısıyla bu hayvanları alıp barınağa götürdüğümüz zaman onları bulundukları yerden almış sayılamayız. Sürekli bölgemize dışarıdan hayvan bırakılıyor ve onlar oraya aitmiş gibi bir iddiayla çıkış yapıyorlar. Yine kendi kazdıkları kuyuya kendileri düşmüş durumdalar" ifadelerini kullandı.

"VAKA YENİ OLMUŞ GİBİ GÖSTERİYORLAR"

Söz konusu videodaki görüntüleri değerlendiren Büyükgöz, "Bu videoyu kendi sitelerine 20 Ekim’de yüklüyorlar, ancak bu video Haziran ayına ait. Yani sanki vaka yeni olmuş gibi gösteriyorlar ama kendi sayfalarında da yükledikleri tarih belli. Dolayısıyla bugünü kurtarmak, başka bir yerde cereyan eden bu hadiseyi perdelemek ve manipüle etmek için böyle bir çıkış yapmış durumdalar." dedi.

"BU KADAR DUYARSIZ BİR BELEDİYE YÖNETİCİLERİ NEDEN BARINAK YAPIYORLAR"

Büyükgöz şunları kaydetti:

"Biz Gebze Belediyesi olarak, Gebze halkı olarak bu kadar hayvanı besleyen, tonlarca mama satın alan ve 4 bin 600 tane hayvanın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılayan, bizzat onlarla 12 ay ilgilenen bir belediyenin ve şu anda da, yeni bir barınak ve rehabilitasyon merkezinin inşaatını da yapacağız. Onunla ilgili teşviklerimizi de aldık. Pelitli’de yeni bir tesisi de devreye sokacağız. Peki soruyorum, bu kadar duyarsız, bu kadar hassasiyeti olmayan bir belediye ya da belediye yöneticileri neden barınak yapıyorlar, neden bunlara dönük tonlarca yemi alıp onlara sunuyorlar? Biz o canlıları, o mahlukatı eşref cinsinden olan o yaratıkları biz Allah’ın emaneti olarak kabul ediyoruz ve bu felsefeyle, bu anlayışla hadiseye yaklaşıyoruz. Onlar bize birer dilsiz emanettir”