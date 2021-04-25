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Gebze Belediyesi, engelli vatandaşın derdine çare oldu

Gebze Belediyesi ekipleri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan engelli bir vatandaşın evine girip çıkarken yaşadığı zorluğa, engelli rampası ve tadilatla yaparak son verdi.

Gebze Belediyesi, engelli vatandaşın derdine çare oldu

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan engelli Ayşenur Günel'in evine engelli rampası yapılması için bulunduğu talebi, ekiplere talimat vererek kısa sürede yerine getirdi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışma ile Günel'in evine engelli rampası yapılarak gerekli tadilatlar gerçekleştirildi. Başkan Büyükgöz de Ayşe Günel'i evinde ziyaret ederek belediye ekipleri tarafından evde yapılan çalışmaları inceledi.

Ayşenur Günel ile bir süre sohbet eden Büyükgöz, "Ayşenur kardeşimizin bizden iki talebi vardı. Eve girişini kolaylaştıracak engelli rampası ve ev içerisinde yapılması gereken bir iki ufak tadilat. Talepleri ekiplerimiz tarafından hızla yerine getirilen Ayşenur kardeşimizin kapısını mahalle ziyaretimiz kapsamında, çaldık. Kendisine hoş sohbeti için teşekkür ediyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

Mahalle Muhtarı Şükriye Kavran ve belediye meclis üyeleriyle birlikte kendisini evinde ziyaret eden Ayşenur Günel de Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Gebze Belediyesi, engelli vatandaşın derdine çare oldu

Gebze Belediyesi, engelli vatandaşın derdine çare oldu

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