'Gebze cezaevi korona salgınına teslim edilmesin' başlığı Twitter'de gündem oldu

Gebze Cezaevi'nde, mahkumların yaşadığı koşulların eleştirildiği bir video, Twitter'de gündem oldu. 'Gebze Cezaevi korona salgınına teslim edilmesin' başlığı alltında toplanan sosyal medya kullanıcıları Adalet Bakanlığından destek istedi.

'ACİL TEDBİR ALINMALI'

Gebze Cezaevi'nde kaloriferlerin yanmadığı ve koğuşların morg gibi soğuk olduğunu iddia eden sosyal medya kullancıları, buradaki mahkumların sağlıksız ve yetersiz beslendiğini, hayvansal gıdalardan mahrum bırakılarak proteini düşük yiyeceklerle bağışıklıklarının düşürüldüğünü ifade etti. #Gebzedecanpazarı etiketiyle gündem olan konuya ilişkin, kendi imkanlarıyla takviye ve vitamin almak isteyen mahkumların da engellendiği yorumları yapılırken yetersiz ve sağlıksız beslenen cezaevi mahkumları arasında geniş çaplı hastalık ve ölüm vakaları meydana gelebileceğinden acil tedbir alınması gerektiği ifade edildi.

"GEBZE CEZAEVİ YÖNETİMİNE DESTEK SAĞLANSIN"

"Hiçbir şahıs, kurum veya görevliyi itham etmemekle birlikte cinayete seyirci kalmak anlamına gelen bu derece vicdan ve insanlık dışı bir ihmal ve kayıtsızlığa derhal son verilerek olası ölümlere karşı Gebze Cezaevi yönetimine gerekli maddi ve manevi desteğin sağlanmasını Adalet Bakanlığımıxdan istirham ediyoruz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, "Yüce Türk mahkemeleri bu zulme elbet dur diyecek." dendi.