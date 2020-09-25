Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinden İstanbul Halkalı'ya kadar hizmet veren Marmaray, Anadolu ve Avrupa yakasını birleştirici özellikleriyle dikkat çekiyor. Milyonlarca vatandaşın çok sayıda metro ve metrobüse aktarma yapmasını da sağlayan Marmaray, çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Ulaşım tarifesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesince belirlendiği Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar Gebze- Halkalı tren saatleri | Marmaray tren saatleri 2020 |Marmaray ücret tarifesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...

GEBZE - HALKALI TREN SAATLERİ | MARMARAY TREN SAATLERİ 2020

Gebze- Halkalı arasında vatandaşlara hizmet veren Marmaray'ın çalışma saatleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmiştir.

MARMARAY ÜCRET TARİFESİ

Marmaray'ın ücret tarifesi İBB'ye bağlı UKOME tarafından belirlenmektedir. Tam binişlerde 7,70 TL ücret alınmaktadır. Ayrıca gidilen durak sayısına göre ücret tarifesi değişmektedir. İşte Marmaray ücret tarifesi...

Marmaray geçiş ücretlerine İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 35'lik zam uygulandı. Buna göre 1 ile 7 istasyon tam geçişi 2.60'dan TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 ile 43 istasyon arası geçişler 7.75 TL oldu.

İŞTE YENİ TARİFE

1-7 durak: 3.5 TL

8-14 durak : 4,5 TL

15-21 durak: 5.2 TL

22-28 durak : 6 TL

36-43 durak: 7.75 TL

MARMARAY İSTASYONLARI

1.Halkalı

2. Mustafa Kemal

3. Küçükçekmece

4. Florya

5. Florya Akvaryum

6. Yeşilköy

7. Yeşilyurt

8. Ataköy

9. Bakırköy

10. Yenimahalle

11. Zeytinburnu

12. Kazlıçeşme (Marmaray)

13. Yenikapı (Marmaray)

14. Sirkeci (Marmaray)

15. Üsküdar (Marmaray)

16. Ayrılık Çeşmesi (Marmaray)

17. Söğütlüçeşme

18. Feneryolu

19. Göztepe

20. Erenköy

21. Suadiye

22. Bostancı

23. Küçükyalı

24. İdealtepe

25. Süreyya Plajı

26. Maltepe

27. Cevizli

28. Atalar

29. Başak

30. Kartal

31. Yunus

32. Pendik

33. Kaynarca

34. Tersane

35. Güzelyalı

36. Aydıntepe

37. İçmeler

38. Tuzla

39. Çayırova

40. Fatih

41. Osmangazi

42. Darıca

43. Gebze