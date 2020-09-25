Gebze- Halkalı tren saatleri | Marmaray tren saatleri 2020 |Marmaray ücret tarifesi
Her gün milyonlarca insanın ulaşımını sağlayan Gebze - Halkalı arasında seferlerini gerçekleştiren Marmaray'ın çalışma saatlerini merak edenler araştırmalarda bulunuyor ve Gebze- Halkalı tren saatleri | Marmaray tren saatleri 2020 |Marmaray ücret tarifesi konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak Kocaeli'nin Gebze ilçesinden İstanbul Halkalı'ya kadar hizmet veren Marmaray, Anadolu ve Avrupa yakasını birleştirici özellikleriyle dikkat çekiyor. Milyonlarca vatandaşın çok sayıda metro ve metrobüse aktarma yapmasını da sağlayan Marmaray, çok sayıda vatandaşa hizmet veriyor. Ulaşım tarifesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesince belirlendiği Marmaray'ı kullanmak isteyen vatandaşlar Gebze- Halkalı tren saatleri | Marmaray tren saatleri 2020 |Marmaray ücret tarifesi konularını araştırıyor. İşte detaylar...
GEBZE - HALKALI TREN SAATLERİ | MARMARAY TREN SAATLERİ 2020
Gebze- Halkalı arasında vatandaşlara hizmet veren Marmaray'ın çalışma saatleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenmiştir.
MARMARAY ÜCRET TARİFESİ
Marmaray'ın ücret tarifesi İBB'ye bağlı UKOME tarafından belirlenmektedir. Tam binişlerde 7,70 TL ücret alınmaktadır. Ayrıca gidilen durak sayısına göre ücret tarifesi değişmektedir. İşte Marmaray ücret tarifesi...
Marmaray geçiş ücretlerine İstanbul'da ulaşıma gelen yüzde 35'lik zam uygulandı. Buna göre 1 ile 7 istasyon tam geçişi 2.60'dan TL'den 3.5 TL'ye yükseltildi. 1 ile 43 istasyon arası geçişler 7.75 TL oldu.
İŞTE YENİ TARİFE
1-7 durak: 3.5 TL
8-14 durak : 4,5 TL
15-21 durak: 5.2 TL
22-28 durak : 6 TL
36-43 durak: 7.75 TL
MARMARAY İSTASYONLARI
1.Halkalı
2. Mustafa Kemal
3. Küçükçekmece
4. Florya
5. Florya Akvaryum
6. Yeşilköy
7. Yeşilyurt
8. Ataköy
9. Bakırköy
10. Yenimahalle
11. Zeytinburnu
12. Kazlıçeşme (Marmaray)
13. Yenikapı (Marmaray)
14. Sirkeci (Marmaray)
15. Üsküdar (Marmaray)
16. Ayrılık Çeşmesi (Marmaray)
17. Söğütlüçeşme
18. Feneryolu
19. Göztepe
20. Erenköy
21. Suadiye
22. Bostancı
23. Küçükyalı
24. İdealtepe
25. Süreyya Plajı
26. Maltepe
27. Cevizli
28. Atalar
29. Başak
30. Kartal
31. Yunus
32. Pendik
33. Kaynarca
34. Tersane
35. Güzelyalı
36. Aydıntepe
37. İçmeler
38. Tuzla
39. Çayırova
40. Fatih
41. Osmangazi
42. Darıca
43. Gebze