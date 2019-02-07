Gebze-Halkalı ne zaman açılıyor? Gebze-Halkalı tren durakları nelerdir?

Halkalı - Gebze treninin açılış tarihi herkes tarafından merak ediliyor. Halkalı - Gebze arasında hizmet verecek banliyö treninin açılış tarihi belli oldu. İstanbulluların merakla beklediği Halkalı Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin 12 Mart’ta açılması bekleniyor.

GEBZE - HALKALI TRENİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Gebze - Halkalı tren hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliği de tamamlandı. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.

GEBZE HALKALI ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?

Gebze-Halkalı arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Tren hattı boyunca elektrik telleri ve raylarda yapılan son kontroller açılış tarihine kadar devam ediyor.

GEBZE-HALKALI HIZLI TREN HATTI

Gebze-Halkalı Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan hattın son durumu ise havadan görüntülendi. Çoğu bölümde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırıyor.

GEBZE-HALKALI TREN HATTI SON DURUM NEDİR?

Hattın bazı kısımlarının genişliği ise araçların kullandığı sahil yolundan bile geniş gözüküyor. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden, güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmının da tamamlandığı görülüyor.

GEBZE - HALKALI TREN HATTI DURAKLARI NELERDİR?

İşte Gebze - Halkalı treninin durakları,

Halkalı

Mustafakemal

Küçükçekmece

Florya

Yeşilköy

Yeşilyurt

Ataköy

Bakırköy

Yenimahalle

Zeytinburnu

Kazlıçeşme

Yenikapı

Sirkeci

İstanbul Boğazı

Üsküdar

İbrahimağa

Söğütlüçeşme

Feneryolu

Göztepe

Erenköy

Suadiye

Bostancı

Küçükyalı

İdealtepe

Süreyya Plajı

Maltepe

Cevizli

Atalar

Başak

Kartal

Yunus

Pendik

Kaynarca

Tersane

Güzelyalı

Aydıntepe

İçmeler

Tuzla

Çayırova

Fatih

Osmangazi

Gebze