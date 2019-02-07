Gebze-Halkalı ne zaman açılıyor? Gebze-Halkalı tren durakları nelerdir?

Gebze-Halkalı treni açılış tarihi belli oldu | İşte tren hattı durakları
Gebze - Halkalı treninin açılış tarihi herkes tarafından merak ediliyor. Halkalı - Gebze arasında hizmet verecek banliyö treninin açılış tarihi belli oldu. İstanbulluların merakla beklediği Halkalı Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin 12 Mart’ta açılması bekleniyor.
Halkalı - Gebze treninin açılış tarihi herkes tarafından merak ediliyor. Halkalı - Gebze arasında hizmet verecek banliyö treninin açılış tarihi belli oldu. İstanbulluların merakla beklediği Halkalı Gebze arasında hizmet verecek olan banliyö treninin 12 Mart’ta açılması bekleniyor.
GEBZE - HALKALI TRENİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Gebze - Halkalı tren hattı boyunca döşenen rayların son test işlemleri yapılırken, istasyonların inşaatının ince işçiliği de tamamlandı. Hızlı tren entegrasyonu projesi tamamlandığına günde 1 milyon yolcu taşınması hedefleniyor.
GEBZE HALKALI ARASI KAÇ DAKİKA OLACAK?
Gebze-Halkalı arasında bulunan tren hattının Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek. Tren hattı boyunca elektrik telleri ve raylarda yapılan son kontroller açılış tarihine kadar devam ediyor.
GEBZE-HALKALI HIZLI TREN HATTI
Gebze-Halkalı Banliyö trenlerinin kullanacağı iki hattın yanı sıra, hatta hızlı trenlerin de kullanacağı bir hat daha eklendi. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan hattın son durumu ise havadan görüntülendi. Çoğu bölümde yan yana duran çok sayıda tren rayları adeta otobanı andırıyor.
GEBZE-HALKALI TREN HATTI SON DURUM NEDİR?
Hattın bazı kısımlarının genişliği ise araçların kullandığı sahil yolundan bile geniş gözüküyor. Yolcuların kullanacağı istasyonların yürüyen merdivenlerinden, güvenlik kameralarına, yangın dolaplarından anons hoparlörlerine kadar birçok kısmının da tamamlandığı görülüyor.
GEBZE - HALKALI TREN HATTI DURAKLARI NELERDİR?
İşte Gebze - Halkalı treninin durakları,
Halkalı
Mustafakemal
Küçükçekmece
Florya
Yeşilköy
Yeşilyurt
Ataköy
Bakırköy
Yenimahalle
Zeytinburnu
Kazlıçeşme
Yenikapı
Sirkeci
İstanbul Boğazı
Üsküdar
İbrahimağa
Söğütlüçeşme
Feneryolu
Göztepe
Erenköy
Suadiye
Bostancı
Küçükyalı
İdealtepe
Süreyya Plajı
Maltepe
Cevizli
Atalar
Başak
Kartal
Yunus
Pendik
Kaynarca
Tersane
Güzelyalı
Aydıntepe
İçmeler
Tuzla
Çayırova
Fatih
Osmangazi
Gebze
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