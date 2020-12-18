Gebze İşkur ve Arçelik&LG arasında 250 kişilik protokol! En az yüzde 50'si işe alınacak

Arçelik&LG ve Gebze İşkur Hizmet Merkezi arasında MEGİP (Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü) kapsamında 250 kişiye yönelik kurs protokolü imzalandı. İmzalar, Gebze Şube Müdürü Nurullah Karataş ve Arçelik&LG adına İnsan Kaynakları Müdürü Özgen Avuç tarafından imzalar atıldı.

KARATAŞ MÜJDEYİ VERDİ

İŞKUR müdürü Karataş, 30.12.2020 tarihinde geçerli olmak üzere protokol dahilinde 250 kursiyerin “İklimlendirme Operatörü” mesleğinde eğitim alacağı ve bunların en az yüzde 50 ‘sinin Arçelik&LG tarafından işe yerleştirileceğini ve bununda vasıfsız ve mesleksiz işsizlere nitelik kazandırmada önemli bir adım olduğunu ifade etti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan Arçelik&LG müdürü Avuç 18-35 yaş arası en az lise mezunu bay, bayan adaylarla görüşmelere devam ettiklerini uygun adayların İşkur’a veya firmaya başvurabileceklerini söyledi.

