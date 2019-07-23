Gebze Yaz Okullarında eğitimler devam ediyor

Gebze Belediyesinin her yaz dönemi gerçekleştirdiği Yaz Okullarında eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Gebze Belediyesinin düzenlediği her yıl katılımın artarak devam ettiği ücretsiz Yaz Okullarında eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Alanında uzman 95 eğitmenin görev aldığı Yaz Okullarında 8 bin 800 Gebzeli çocuğa farklı branşlarda eğitim veriliyor. 17 farkı branşta 27 tesiste verilen eğitimlerden faydalanan çocuklar hem eğleniyor hem de öğreniyor. Gebzeli aileler, ücretsiz olan Yaz Okullarında çocuklarının yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarından oldukça memnun olduklarını ifade ederken, yaz tatillerinin oldukça eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini ifade eden çocuklar da kendilerine bu fırsatı sunan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA