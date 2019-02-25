Gebze'de birbiriyle bağlantılı 2 cinayette, 9 kişi gözaltına alındı (2)
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol...
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.