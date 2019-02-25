Gebze'de birbiriyle bağlantılı 2 cinayette, 9 kişi gözaltına alındı (2) Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişiden kardeş olan B.K. ve B.K. tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol...

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