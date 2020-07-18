Gebze'de Eskihisar'ın tarihi atmosferinde sinema etkinliği başladı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen açık hava sineması etkinliğine katılanlar, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye tarafından düzenlenen "Eskihisar Ay Işığında Sinema Akşamları" etkinliğinde "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filminin açık havada sinemaseverlerle buluştuğu belirtildi.

Filmin, ülke ve dünya spor tarihine adını altın harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesini konu aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gebzelilerin yaz akşamlarında vazgeçilmez tutkusu haline gelen sinema akşamlarının, uzun bir aradan sonra bu yıl da dolu dolu geçecek. 17-26 Temmuz tarihleri arasında Eskihisar'ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilecek olan 'Ay Işığında Sinema Akşamları'nda, vizyonda olan ve izleyici rekorları kıran 10 film, Gebzeli sinemaseverlerle buluşacak. 10 gün boyunca her akşam saat 21.00'de başlayacak ve ücretsiz olacak sinema buluşmaları başladı."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Zinnur Büyükkgöz, Eskihisar Kalesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenledikleri etkinliğin, yaz aylarının vazgeçilmezi haline geldiğini ifade ederek, "Hemşehrilerimiz bu yaz da aileleri ve çocuklarıyla birlikte, Eskihisar'ın muhteşem manzarası ve yakamoz ışığı altında vizyondaki son filmleri keyifle izleyebilirler." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA