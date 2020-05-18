Gebze'de ev yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın 5. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1737. Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA