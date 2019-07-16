Gebze'de inşaattan düşen işçi öldü

KOCAELİ (AA) - Gebze ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Köşklüçeşme Mahallesi 508. Sokak'ta yapımı süren inşaatın dördüncü katında çalışan Suriye uyruklu Hamza Surani (33), dengesini kaybederek düştü.

Surani, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan inşaat işçisi, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İncelemenin ardından Surani'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA