Gebze’de park sorununu bitiyor

Gebze merkezde park sorununu gidermek isteyen Büyükşehir Belediyesi, kaba inşaatını bitirdiği 7 katlı otoparkın dış cephesinde boya çalışması başlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını devam ettiriyor. Yapı Kontrol Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Gebze Kızılay Caddesi'nde yapımı devam eden otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Tüm katları görünen otoparkın dış cephe sıva imalatlarının tamamlanmasına sayılı günler kalırken iç cephe imalatlarına da başlandı. Dış cephe boyasını yapmaya devam eden Büyükşehir ekipleri, kat içlerinde de çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, trafik sorunu yaşanan bölgelere otopark yaparak bu sorunları gidermek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Gebze ilçe merkezinde yapım çalışmaları devam eden 7 katlı otopark, 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal kat olarak yapılıyor. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kilogram kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

Kaynak: İHA