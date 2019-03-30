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  3. Gebze'de sünger fabrikasında yangın (3)

Gebze'de sünger fabrikasında yangın (3)

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gebze'de sünger fabrikasında yangın (3)

KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, sünger fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Gebze, Derince, Körfez, Molla Fenari, Darıca, İzmit, Kartepe, Yahya Kaptan, Çayırova, Beylikbağı ve İstanbul Tuzla'dan gelen itfaiye ekipleri, fabrikayı saran alevleri kontrol altına aldıktan sonra içeriye girerek alevlere müdahale etti. İtfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ederken, fabrika ise kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

DHA

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