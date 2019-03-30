Gebze’de sünger fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

Edinilen bilgilere göre, Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için İstanbul, Kocaeli, İzmit, Körfez, Derince, Çayırova ve Darıca'dan itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, çok sayıda sağlık ekibi hazır bekliyor.

Kaynak: İHA