Gebze’deki 7 katlı otopark yükseliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafında Gebze ilçe merkezine inşa edilen 7 katlı otoparkta çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze'nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Son katın tabliyesini dökmeye başlayan ekipler, inşaat çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. 3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.

7 gün 24 saat boyunca kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kilogram kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.

Kaynak: İHA