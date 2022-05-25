Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir videoda, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kamyonetin kasasından çok sayıda göçmenin indiği ve ilçenin birçok yerine dağıldığı görülmüştü. İnfial yaratan görüntüler sonrası Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada 22 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen göçmenin tespit edildiği kaydedildi.

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Bu kapsamda bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, " Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır." denildi.

35 YABANCI UYRUKLU SAHIŞ YAKALANDI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir."

Öte yandan göçmenleri getiren kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığı, diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Düzensiz göç ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi yer aldı.