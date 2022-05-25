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  3. Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kamyonetin kasasından çıkan göçmenlerin ilçenin farklı noktalarına dağıldığı anlara ilişkin olarak valilik açıklama yaptı. Açıklamada, yakalanan 35 göçmenin sınır dışı edileceği, göçmenlerin buraya getiren şahısların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Sosyal medya platformu Twitter'da paylaşılan bir videoda, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir kamyonetin kasasından çok sayıda göçmenin indiği ve ilçenin birçok yerine dağıldığı görülmüştü. İnfial yaratan görüntüler sonrası Kocaeli Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

Açıklamada 22 Mayıs Pazar günü saat 11.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu, Dilovası Mermerciler gişe çıkışında, Jandarma Trafik Timlerince yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan kapalı kasa bir aracın kasasının içine saklanmış halde ilk anda sayısı ve uyruğu tespit edilemeyen göçmenin tespit edildiği kaydedildi. 

GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI

Bu kapsamda bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı kaydedilen açıklamada, " Afgan uyruklu 27 yabancı şahsın yakalandığı Valiliğimizce aynı gün kamuoyu ile paylaşılmıştır." denildi.

Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

35 YABANCI UYRUKLU SAHIŞ YAKALANDI

Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:

" Bazı sosyal medya ve basın organlarında bu konuda tekrar yayınlar yapıldığı görüldüğünden açıklama yapma gereği duyulmuştur.

Olay günü yedi emin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalışan yabancı uyruklu şahıslarla ilgili çevrede devam eden detaylı çalışmalar neticesinde 24’ü Afgan, 9’u Pakistan, 1’i İran ve 1’i Bangladeş uyruklu olmak üzere toplamda 35 yabancı uyruklu şahıs yakalanmış olup işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben sınır dışı edileceklerdir."

Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

Öte yandan göçmenleri getiren kişinin adli makamlar tarafından tutuklandığı, diğer kişilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, "Düzensiz göç ile mücadelemiz  kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesi yer aldı. 

Gebze'deki kaçak göçmen görüntüsü infial yaratmıştı! Kocaeli Valiliği'nden olay video için açıklama

Bölge Gündem Editör Ekibi
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