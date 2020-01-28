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Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde ücretsiz tiyatro oyunları sahneliyor

Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklar için Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde ücretsiz tiyatro oyunları sahneliyor

Büyükşehir Belediyesi, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'nde çocukların yarıyıl tatilinde gidebilecekleri ücretsiz tiyatro etkinlikleriyle dolu bir program hazırladı. Çocukların severek izlediği tiyatrocu Zafer Aydın tarafından yazıp yönetilen "Uzun Eşek" isimli komedi çocuk oyunu ve tiyatro eğitmeni Kemal Şamdanlı'nın yazıp yönettiği "Baloncu Amca" isimli çocuk oyunu miniklere eğlenceli dakikalar yaşatırken eğitici bilgiler de verdi. Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz düzenlenen oyunlar, çocukların yarıyıl tatillerini keyifle, eğlenerek geçirmesine olanak sağlıyor.

Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

Gebzeli çocuklar tiyatro ile yarıyıl tatilini geçiriyor

Kaynak: İHA



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