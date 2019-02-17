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Gebzespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Gebzespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1

STAT: Alaettin Kurt

HAKEMLER: Yunus Dursun (xxx), Çağlar Demirkıran (xxx), Umut İncili (xxx)

GEBZESPOR: Kemal (x) - İslam (x), Saruhan (x), Abdulsamet (x), Sırat (xx), Tugay (x)(Dk.73 Kemal x), Ferhat (xx), Yusuf (xx)(Dk.63 Mustafa x), Oktay (x), Erkam(x), Serhat (x)(Dk.64 Şefik x)

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xx) - Ali (xx)(Dk.54 Ahmet x), Deniz(xx)(Dk.90 Hasan), Fırat (xx), Tufan (xxx), Uğur (xx)(Dk.72 Hasan Erbey x), Günay (xx), Hakan (xx), Bülent (xx), Emrah (xxx), Eray (xx)

GOL: Dk. 44 Uğurcan (Büyükçekmece Tepecikspor)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor)

SARI KART: İslam, Saruhan, Sırat, Erkam (Gebzespor), Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 mağlup oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü 44'üncü dakikada Uğurcan kaydetti.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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