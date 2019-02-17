Gebzespor - Büyükçekmece Tepecikspor: 0-1
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Alaettin Kurt
HAKEMLER: Yunus Dursun (xxx), Çağlar Demirkıran (xxx), Umut İncili (xxx)
GEBZESPOR: Kemal (x) - İslam (x), Saruhan (x), Abdulsamet (x), Sırat (xx), Tugay (x)(Dk.73 Kemal x), Ferhat (xx), Yusuf (xx)(Dk.63 Mustafa x), Oktay (x), Erkam(x), Serhat (x)(Dk.64 Şefik x)
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR: İbrahim (xx) - Ali (xx)(Dk.54 Ahmet x), Deniz(xx)(Dk.90 Hasan), Fırat (xx), Tufan (xxx), Uğur (xx)(Dk.72 Hasan Erbey x), Günay (xx), Hakan (xx), Bülent (xx), Emrah (xxx), Eray (xx)
GOL: Dk. 44 Uğurcan (Büyükçekmece Tepecikspor)
KIRMIZI KART: Dk. 84 Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor)
SARI KART: İslam, Saruhan, Sırat, Erkam (Gebzespor), Fırat (Büyükçekmece Tepecikspor)
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Gebzespor, sahasında Büyükçekmece Tepecikspor'a 1-0 mağlup oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren tek golü 44'üncü dakikada Uğurcan kaydetti.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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