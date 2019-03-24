Gebzespor - Tire 1922: 1-2
TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Gebzespor, kendi sahasında Tire 1922'ye 2 - 1 mağlup oldu.
STAT: Alaettin Kurt
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu (xxx), Ömer Yüzer (xxx), Selçuk Kaplan (xxx)
GEBZESPOR: Alptekin (xx) - Abdulsamet (xx), Oğuz (xx) (Dk.70 Saruhan x), Sırat (xx), Tugay (xx), Ferhat(x), Yusuf (x), Oktay (xx), Erkam (x), Serhat (xx) (Dk.88 Şefik), Nurullah (xx)
TİRE 1922 SPOR: Fatih (xxx) - Semih (xx), Burak (xx) (Dk.47 Enes x), Gökhan(xx), Berke (xxx) (Dk.90 Yunus), Hüseyin (xxx) , Celal (xx), Emrah (xx) (Dk.78 Hasan), Bertuğ (xx) (Dk.82 Barış), Furkan(xxx), Tugay (x)
GOL: Dk.34 Serhat (Gebzespor), Dk.61 Hüseyin, Dk.85 Berke (Tire 1922)
SARI KART: Yusuf, Oktay, Erkam, Serhat(Gebzespor), Fatih, Burak, Hüseyin, Bertuğ (Tire 1922)
TFF 3. Lig 1. Grup mücadelesinde Gebzespor, kendi sahasında Tire 1922'ye 2 - 1 mağlup oldu.
(FOTOĞRAFLI)
DHA
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