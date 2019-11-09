Gebzespor’da olağanüstü kongre kararı alındı

Gebzespor'da 16 kulüp yöneticisinin istifasıyla başlayan kriz çözüme kavuşuyor. Kulüp Başkanı Hüseyin Deniz 23 Kasım'da kongre gerçekleştireceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon oynadığı 3. lig 1. grupta aldığı kötü sonuçlarla Bal Ligi'ne düşen Gebzespor'da görev başına gelen Hüseyin Deniz başkanlığındaki yeni yönetimde çıkan kriz nedeniyle geçtiğimiz haftalarda 16 kulüp yöneticisi istifa etmişti. Kulübe maddi kaynak bulunduğu halde personel ve futbolcuların parasının ödenmediği iddiasıyla kulüpten istifa ettiklerini açıklayan kulüp yöneticilerinin istifasının ardından taraftarlar da, başkan Hüseyin Deniz'i kongre kararı almaya davet etti.

"Aday çıkmazsa devam edebiliriz"

23 Kasım Cumartesi günü olağanüstü kongrelerini gerçekleştireceklerini söyleyen Gebzespor Başkanı Hüseyin Deniz, "Kongre kararımızı aldık. Son iki güne kadar herhangi bir açıklama yapmayacağım. Eğer aday çıkmazsa devam edebiliriz. Olağan üstü kongre olduğundan kanunen de devam ediyoruz.Herkesten Allah razı olsun. Yeterince etrafımızda bir destek göremedik. Bizde tıkandık. Belli bir yere kadar sabredebildik. Bundan sonrası için gelecek arkadaşlara başarılar diliyorum. Belediye başkanlarımıza, herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA