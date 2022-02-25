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'Geççek' şarkısıyla tartışmalar yaratan Tarkan'ın paylaşımı olay yarattı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşına tepkisini sosyal medya hesabından gösteren 'Geççek' adlı yeni şarkısıyla gündeme gelen Megastar Tarkan, "Affedin bizi affedin çocuklar... Büyüdük ama adam olamadık... "sözlerine yer verdi.

'Geççek' şarkısıyla tartışmalar yaratan Tarkan'ın paylaşımı olay yarattı! "Büyüdük ama adam olamadık..."

Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası ortaya çıkan görüntülere birçok ünlü isim tepki gösteriyor. Masum halkın saldırılarda yarı aldığı anlara dair görüntüler sosyal medyada paylaşılıyor ve herkesi derinden etkiliyor.

'Geççek' şarkısıyla gündemde olan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla savaşa isyan etti.

Paylaşımında, 'Affedin Bizi Çocuklar' adlı şarksısının sözlerine yer veren Tarkan, "Affedin bizi affedin ey çocuklar. Büyüdük adam olamadık. Anlatın öğretin hepimize yeniden... Niye kirlendik saf kalamadık." notunu düştü.

'Geççek' şarkısıyla tartışmalar yaratan Tarkan'ın paylaşımı olay yarattı! Büyüdük ama adam olamadık...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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