Gece bu besinleri yiyip yatan sabah tertemiz bir vücutla uyanıyor! Uzmanlar öneriyor: Vücudun içini dışını tertemiz yapıyor

Sağlıklı şekilde zayıflamak isteyen insanlar internet üzerinden uzmanların önerilerini araştırıyor. Peki hangi ürünler sağlıklı şekilde kilo verdiriyor? Tüm detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
Google News
Gece bu besinleri yiyip yatan sabah tertemiz bir vücutla uyanıyor! Uzmanlar öneriyor: Vücudun içini dışını tertemiz yapıyor

Karın bölgesindeki şişkinlikten şikayetçi olan insanlar için uzman önerileri geldi! Bu besinleri gece tüketirseniz dümdüz bir karna sahip olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİNLER TÜM VÜCUDU TEMİZLER

Sağlıklı şekilde kilo vermek isteyen insanlar uzmanlar tarafından önerilen besinleri merakla araştırıyor. Bu besinleri geceleri yatmadan tüketirseniz dümdüz bir karna sahip olabilir ve vücudunuzu temizleyebilirsiniz. İlk olarak domatesin akşam yemeklerinde tüketilmesi öneriliyor. Domates içinde olan proteinler ve antioksidanlar kilo vermeye yardımcı olur ve iltihaplanma ve vücutta sıvı birikmesine engel olur. 

Sağlıklı Şekilde Zayıflamak İçin Bu Besinleri Tüketin

Bir diğer önerilen besin ise kuşkonmaz. Kuşkonmaz içinde olan A, B, C, E vitaminleri ve çinko ve potasyumlar vücut sağlığına destek olur. Enginar tüketimi ise karaciğer sağlığına iyi gelmektedir ve vücut için bir detoks etkisi yaratır. Karpuz ise içinde olan su ve lif sebebiyle sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur ve içinde bulunan C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemine, iltihaplanma riskine karşı savaşır. Sağlıklı şekilde zayıflayabilmek için uzmanlar tarafından önerildiği gibi günün belli saatlerinden sonra yiyecek tüketilmemesi öneriliyor ve alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor. 

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Anne karnındaki bebekte yüze yakın kanser maddesi bulundu!
Anne karnındaki bebekte yüze yakın kanser maddesi bulundu!
"Morbid obezite" cerrahisinin ardından, hayata yeniden geldi!
"Morbid obezite" cerrahisinin ardından, hayata yeniden geldi!
Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven: "Kalp sağlığı için tuz, un ve şekerden uzak durmamız gerekiyor"
Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven: "Kalp sağlığı için tuz, un ve şekerden uzak durmamız gerekiyor"
Araştırmalarda ortaya çıktı! Günde 5 saatten az uyuyanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir
Araştırmalarda ortaya çıktı! Günde 5 saatten az uyuyanların felç geçirme riski daha yüksek olabilir
Son Haberler
Gece bu besinleri yiyip yatan sabah tertemiz bir vücutla uyanıyor! Uzmanlar öneriyor: Vücudun içini dışını tertemiz yapıyor
Gece bu besinleri yiyip yatan sabah tertemiz bir vücutla uyanıyor! Uzmanlar öneriyor: Vücudun içini dışını tertemiz yapıyor
Evinde tuvalet kağıdı biten o markete koşacak! Büyük indirim kampanyası başladı: Daha ucuzu hiçbir yerde yok!
Evinde tuvalet kağıdı biten o markete koşacak! Büyük indirim kampanyası başladı: Daha ucuzu hiçbir yerde yok!
Uygun fiyatlı telefon arayanlara o marketten müjde var! Tecno Camon 19 Pro bedavadan biraz pahalıya satılacak: Bu fiyata bu donanım bulunmaz!
Uygun fiyatlı telefon arayanlara o marketten müjde var! Tecno Camon 19 Pro bedavadan biraz pahalıya satılacak: Bu fiyata bu donanım bulunmaz!
Bakan Dönmez: "3 tane oy alabilmek için her şeye eyvallah diyen bir muhalefet var"
Bakan Dönmez: "3 tane oy alabilmek için her şeye eyvallah diyen bir muhalefet var"
Doç. Dr. Esra Ayhan Tuzcu'dan Yaşlı insanlarda sık görülen katarakt hastalığı ve tedavisine ilişkin önemli açıklamalar!
Doç. Dr. Esra Ayhan Tuzcu'dan Yaşlı insanlarda sık görülen katarakt hastalığı ve tedavisine ilişkin önemli açıklamalar!
Ramazan ayında kalp hastaları oruç tutabilir mi? Uzman Kardiyolog Dr. Levent Saraç'dan önemli açıklamalar!
Ramazan ayında kalp hastaları oruç tutabilir mi? Uzman Kardiyolog Dr. Levent Saraç'dan önemli açıklamalar!
Çok Okunanlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meydanların dilini en iyi ben anlarım, Milletimiz işi zora sokmadan bitirecek!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
İtalyan Voleybolcu Julia Ituma İstanbul'da kaldığı otelde hayatını kaybetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Arnavutluk Mahkemesi Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Türkiye’ye iade kararının bozulması talebini reddetti!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Adıyaman'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Uzmanından "akrabalarda parkinson öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranı daha yüksek"
Uzmanından "akrabalarda parkinson öyküsü bulunan kişilerde hastalığın görülme oranı daha yüksek"
Hazımsızlığa Ne İyi Gelir? Neler Tüketilmeli! Mide Nasıl Rahatlatılmalı
Hazımsızlığa Ne İyi Gelir? Neler Tüketilmeli! Mide Nasıl Rahatlatılmalı
Yorumlananlar
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Recep Tayyip Erdoğan mı, Kemal Kılıçdaroğlu mu? Son seçim anketi açıklandı! İşte Orthus Araştırma'nın sonucu!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Özlem Zengin Ebubekir Sofuoğlu'nun tweeti sonrası sinirlerine hakim olamadı: Kendini ‘Allah’ zanneden insanlara söylüyorum!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Canan Kaftancıoğlu CHP İstanbul İl Binasına saldırı düzenlendiğini iddia etmişti! Valilik açıklama yaptı!
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun
Kılıçdaroğlu'nun bakanlık sözü verdiği Muharrem Erkek'in sözleri yeniden gündemde! Erkek: Sınırımızda PYD olsun