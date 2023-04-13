Gece bu besinleri yiyip yatan sabah tertemiz bir vücutla uyanıyor! Uzmanlar öneriyor: Vücudun içini dışını tertemiz yapıyor

Karın bölgesindeki şişkinlikten şikayetçi olan insanlar için uzman önerileri geldi! Bu besinleri gece tüketirseniz dümdüz bir karna sahip olabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİNLER TÜM VÜCUDU TEMİZLER

Sağlıklı şekilde kilo vermek isteyen insanlar uzmanlar tarafından önerilen besinleri merakla araştırıyor. Bu besinleri geceleri yatmadan tüketirseniz dümdüz bir karna sahip olabilir ve vücudunuzu temizleyebilirsiniz. İlk olarak domatesin akşam yemeklerinde tüketilmesi öneriliyor. Domates içinde olan proteinler ve antioksidanlar kilo vermeye yardımcı olur ve iltihaplanma ve vücutta sıvı birikmesine engel olur.

Haberin Devamı





Bir diğer önerilen besin ise kuşkonmaz. Kuşkonmaz içinde olan A, B, C, E vitaminleri ve çinko ve potasyumlar vücut sağlığına destek olur. Enginar tüketimi ise karaciğer sağlığına iyi gelmektedir ve vücut için bir detoks etkisi yaratır. Karpuz ise içinde olan su ve lif sebebiyle sağlıklı kilo vermeye yardımcı olur ve içinde bulunan C vitaminleri sayesinde bağışıklık sistemine, iltihaplanma riskine karşı savaşır. Sağlıklı şekilde zayıflayabilmek için uzmanlar tarafından önerildiği gibi günün belli saatlerinden sonra yiyecek tüketilmemesi öneriliyor ve alışkanlıkların değiştirilmesi gerekiyor.