’Gece kartalları’ Kütahya’da göreve başladı

Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu uyarınca yeniden işlerlik kazandırılan 100 çarşı ve mahalle bekçisinden 73'ü Kütahya'da göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kütahya'da açılan kontenjan ile eğitimlerini tamamlayan 100 Mahalle ve Çarşı bekçisinden 73'ü Kütahya'da törenle göreve başladı. Bekçilerin ilk görev gününde onlara moral ziyaretinde bulunan Kütahya İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik bekçiliğin en önemli görevlerinden bir tanesinin önleyici hizmetler olduğunu söyledi. Çevik, "Kütahya'da atanan ilk bekçilerimizi göreve başlatıyoruz. Umuyorum ki bekçiliğin en önemli hizmetlerinden bir tanesi önleyici hizmetlerdir. Suç ve suçlu ile mücadele etme kapsamında arkadaşlarımız gece oluşabilecek olaylara karşı duyarlı olacaklar ve olayları önleyecekler. Şuan tüm mahallelerimizi ekipler yaptık ve 20 devriye ile onları görevlendirdik. Onlarda kendi mahallelerini tanımları lazım. Çünkü onlar mahallelerinin bekçi amcaları, bekçi abileri olacaklar. Şuan ki arkadaşlarımızın kendi deyimi ile "Gece Kartalları Görev Başındalar'. Allah utandırmasın vatanımıza milletimize hayırlı olsun" dedi.

Göreve başlayan bekçiler ise böyle bir görevde yer almaktan, halkın güvenliğini sağlayacaklarından ötürü mutlu olduklarını söylediler.

Kaynak: İHA