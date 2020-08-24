Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!

Peru'da yaklaşık 120 kişinin eğlendiği gece kulübüne yapılan baskında yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inde korona virüs tespit edildi. Baskının ardından tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin koronavirüs ile enfekte olduğu belirtildi.