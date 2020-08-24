Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!
Peru'da yaklaşık 120 kişinin eğlendiği gece kulübüne yapılan baskında yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inde korona virüs tespit edildi. Baskının ardından tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin koronavirüs ile enfekte olduğu belirtildi.
Peru'nın başkenti Lima'da koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen kişilerin bir araya geldiği gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Polise yakalanmamak için kaçmaya çalışması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inin koronavirüslü olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin koronavirüs ile enfekte olduğu açıklandı.
Şehit Uzman Çavuş Kıran, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı!
Sevgililerin araba hırsızlığı kamerada! Sevgilisi itti, o düz kontak yaptı
Sivas'ta bir köydeki köpeklere tecavüz skandalı! "Bu adama engel olamıyorum''
Hazal Filiz Küçükköse bikinisi ile frikik vermekten kaçamadı!
24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:40
Benzer Videolar