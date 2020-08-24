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  3. Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!

Gece kulübü baskınında 26 kişiye koronavirüs şoku!

Peru'da yaklaşık 120 kişinin eğlendiği gece kulübüne yapılan baskında yakalanmak istemeyenlerin kaçması sonucu çıkan izdihamda ölen 13 kişiden 11'inde korona virüs tespit edildi. Baskının ardından tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin koronavirüs ile enfekte olduğu belirtildi.

Peru'nın başkenti Lima'da koronavirüs nedeniyle alınan sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen kişilerin bir araya geldiği gece kulübüne polis ekipleri tarafından baskın gerçekleştirildi. Polise yakalanmamak için kaçmaya çalışması sonucu çıkan izdihamda  ölen 13 kişiden 11'inin koronavirüslü olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan 23 kişiden ise 15'inin koronavirüs ile enfekte olduğu açıklandı.

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24 Ağustos 2020 Pazartesi 13:40
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