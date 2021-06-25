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  3. Gece saatlerinde hastanelere koştular! Tekirdağ'da sahte içki skandalı! Zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

Gece saatlerinde hastanelere koştular! Tekirdağ'da sahte içki skandalı! Zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ'da meydana gelen olayda sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuran 11 kişi yoğun bakımda tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan 4 kişi entübe edilirken, polis detaylı operasyon için harekete geçti.

Gece saatlerinde hastanelere koştular! Tekirdağ'da sahte içki skandalı! Zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

Tekirdağ'da sahte içki skandalı yaşandı. Çorlu'da meydana gelen olayda sahte içkiden zehirlendiği belirlenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINAN 11 KİŞİDEN 4'Ü ENTÜBE EDİLDİ

Çorlu'da gece yarısından itibaren sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranlar oldu. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvuranlar yoğun bakımda tedaviye alınırken, 4 kişinin entübe edildiği öğrenildi. Yapılan muayeneler sonucunda hastaların  sahte rakıdan zehirlendiği belirlendi.

Gece saatlerinde hastanelere koştular! Tekirdağda sahte içki skandalı! Zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

 

PET ŞİŞEDE RAKI SATIN ALMIŞ

Yoğun bakıma alınan hastalar solunum cihazına bağlanırken, polis yaşanan olay sonrasında operasyon başlattı. Zehirlenen hastalardan birinin pet şişede rakı satın aldığı öğrenildi. Hıdırağa Mahallesi'nde pet şişede rakı satıldığı belirlenen büfeye baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen aramalarda 25 litre sahte rakı, 29 bin 940 içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gece saatlerinde hastanelere koştular! Tekirdağda sahte içki skandalı! Zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucunda işyeri sahibi ve eşi gözaltına alınırken, ilçede sahte içki operasyonlarının sürdüğü öğrenildi.

Gece saatlerinde hastanelere koştular! Tekirdağda sahte içki skandalı! Zehirlenen 11 kişi yoğun bakımda

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