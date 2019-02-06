Gece uykusunda diş sıkanlar dikkat

Diş Hekimi Zafer Kazak, gece uykusunda diş sıkanlara uyarılarda bulundu.

Diş Hekimi Zafer Kazak, çene eklemi rahatsızlığında hastalar en sık görülen belirtiler, çene ekleminden "tıklama" sesi gelmesi, kulakta, çene ekleminde, yüz ve boyun kaslarında ve şakaklarda ağrı, çiğneme sırasında zorluk, ağız açmada güçlük, çenenin bir tarafa kayarak açılması gibi şikâyetlerle başvurduklarını belirterek, "Bazı durumlarda uzun yıllar ağrı olmaz, sadece çene eklemindeki tıklama devam eder, ancak bu sürede deformasyon ilerler. Alt çene hareketlerinde tıklama gibi seslerin hissedilmesi, çene ekleminin düzeninin bozulmasından kaynaklanabilir. Çene ekleminde bulunan disk yerinden oynar. Bunun sonucunda ağız açma, esneme, yemek yeme, çeneyi sağa sola hareket ettirme gibi alt çene hareketlerinde "tıklama" duyulur. Bu durum çene çıkması değildir" dedi.

Çene eklemi rahatsızlıklarında baş ağrısı görülebileceğini ifade eden Dt. Zafer Kazak, "Baş ağrısının birçok sebebi vardır. Çene eklemi rahatsızlığında da görülebilir. Ancak baş ağrısı daha ciddi rahatsızlıklardan da kaynaklanabilir. Nöroloji, fizik tedavi, algoloji gibi pek çok tıp alanını ilgilendirir" diye konuştu.

Çene eklemi hastalığının tedavisinin tanıya göre değişiklik gösterdiğini kaydeden Dt. Kazak, "Yani her hasta için aynı tedavi yöntemi uygulanamaz. Çene eklemi hastalıklarında tedavi yöntemleri arasında konservatif olarak ortopedik apareylerin kullanılması (splint), bazı fizik tedavi yöntemleri, ilaç tedavisi, artrosentez yer almaktadır. Bu yöntemlerden hangisi veya hangilerinin kullanılacağına ayrıntılı muayene sonrası konulan tanıya göre karar verilir. Tanının doğru konulduğu durumlarda çene eklemi hastalıklarının yüzde 85'ten fazlası konservatif tedavi ile kontrol altına alınmaktadır. Gerekli durumlarda; nöroloji, kulak- burun-boğaz, psikiyatri, algoloji gibi bölümlerle konsültasyon yapılmaktadır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA