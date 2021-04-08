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Gece yarısı art arda korkutan 2 deprem!

AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu. AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 ve 4,3 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.

Gece yarısı art arda korkutan 2 deprem!

Ege Denizi'nde gerçekleşen ilk deprem saat 00.54'te , 3,9 şiddetinde meydana geldi. Deprem, yerin 7,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Datça açıklarında saat 03:33 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 6,92 kilometre altında gerçekleşti.

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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