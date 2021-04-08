Gece yarısı art arda korkutan 2 deprem!
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu. AFAD verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,9 ve 4,3 büyüklüğünde art arda depremler meydana geldi.
Ege Denizi'nde gerçekleşen ilk deprem saat 00.54'te , 3,9 şiddetinde meydana geldi. Deprem, yerin 7,12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Datça açıklarında saat 03:33 sıralarında bir deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğündeki deprem yerin 6,92 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 03.33'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— A F A D (@AFADBaskanlik) April 8, 2021
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