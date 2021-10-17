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Gece yarısı evde gördükleri şey karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar! Apar topar kaçtılar!

İstanbul, Sultangazi'de iki çocuklu Çilesiz ailesi, gece saatlerinde evlerinde dev bir fare ile karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırıp evlerini terk etti.

Gece yarısı evde gördükleri şey karşısında neye uğradıklarını şaşırdılar! Apar topar kaçtılar!

Sultangazi'de yaşayan iki çocuklu Çilesiz ailesi, gece saatlerinde evlerinde dev bir fare ile karşılaştı. Çilesiz ailesi, fare korkusundan gece apar topar çıktıkları evlerine giremedi.

Cebeci Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana gelen olayda evdeki seslere uyanan  Gonca Çilesiz, büyük bir fareyi karşısında görünce çığlık attı.

İki çocuklarını da alarak dışarı çıkarak gece saatlerinde akrabalarında kalan Çilesiz çifti, fare korkusundan evlerine tekrar giremedi. Çilesiz ailesi farelerden kurtulmak için yetkililerden yardım istedi. 

Evde farelerin kemirdiği yerlerin olduğu görülürken, bazı eşyaların zarar gördüğü de kameraya yansıdı. 

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