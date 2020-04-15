Gece yarısı Kofçaz ilçesinde karantina kararı

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan duyuruda "Kofçaz İlçemiz 15 Nisan 2020 Çarşamba günü saat 16.00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantinaya alınmıştır" denildi.

Kırklareli Valiliğince yapılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavırüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için 11 Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 26. maddesine istinaden toplanmış olup, mezkur kanunun 27. ve 72. Maddeleri kapsamında aşağıdaki kararlar alınmıştır. İlimiz Kofçaz ilçesinde Covid-19 vakalarının yapılan filyasyon ve diğer çalışmalara rağmen artış göstermesi nedeniyle; Kofçaz'ın giriş-çıkışlara izin verilmeyerek 15.04.2020 tarihi saat 16:00 itibariyle ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına, ilçe merkezine; ilçeye bağlı köylerden, bölge il ve ilçelerden giriş ve çıkışların mücbir sebepler haricinde ikinci bir emre kadar yasaklanmasına, istisnai durumlar dışında sokağa çıkılmamasına ve gerekli tüm sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kaynak: İHA