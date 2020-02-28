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  3. Geceden başlayan hareketlilik devam ediyor! Göçmenler karaya ayak bastı

Geceden başlayan hareketlilik devam ediyor! Göçmenler karaya ayak bastı

Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye giden düzensiz göçmenlerden bir kısmı Meriç Nehri'ni şişme botlarla geçti ve Yunanistan'a ayak bastı.

Geceden başlayan hareketlilik devam ediyor! Göçmenler karaya ayak bastı 1118

Kentte, dün gece itibariyle başlayan düzensiz göçmen hareketliliği artarak sürüyor.