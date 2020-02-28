Geceden başlayan hareketlilik devam ediyor! Göçmenler karaya ayak bastı Avrupa'ya gitmek için Edirne'ye giden düzensiz göçmenlerden bir kısmı Meriç Nehri'ni şişme botlarla geçti ve Yunanistan'a ayak bastı.

1 18 Kentte, dün gece itibariyle başlayan düzensiz göçmen hareketliliği artarak sürüyor.