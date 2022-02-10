Gecekondu hak sahiplerine müjde! Ahmet Cin’in yoğun gayretleri sonuç verdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti döneminde gecekondu hak sahiplerine verilmek üzere Velibaba, Yayalar, Yenişehir, Kavakpınar ve Ahmet Yesevi Mahalleleri’nde sosyal konutlar inşa edildi. Ancak Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2,5 yıl geçmesine rağmen 432 daireyi hiçbir hak sahibine vermeyerek adeta çürümeye bıraktı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendiklilerin hakkı olan bu konutların durumunu gerek İBB Meclisi’nde gerek Belediye Meclisi’nde gerekse basın toplantıları başta olmak üzere her platformda dile getirerek kamuoyunun vicdanına sundu.

BAŞKAN AHMET CİN'İN YOĞUN GAYRETLERİ SONUÇ VERDİ

Başkan Ahmet Cin’in verdiği yoğun gayretler sonucunda bu konutların, gecekondu hak sahiplerine tahsisi için çalışmalar başladı. Konutlar gecekondu hak sahiplerine verilmek üzere İBB Komisyonu’na sunuldu. Gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından konutlar, gecekondu hak sahiplerine verilmeye başlanacak.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “Ekonomik ve fiziki ömrünü tamamlamış gecekondularda yaşayan vatandaşlarımızın hem depreme dayanaklı konutlara sahip olması hem de sağlıklı ve huzurlu bir yaşam ortamına taşınmalarını arzu ediyoruz. Çok şükür gayretlerimiz sonuç verdi. Bundan sonraki süreci de yakından takip etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.