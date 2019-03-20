Gecekondudan Türkiye ikinciliğine

Antalya'da 13-17 Mart tarihlerinde düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası'nda, 5 yıl önce gecekonduda keşfedilen Diyarbakırlı Nazlı Bozkurt, yıldızlar kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Antalya'da düzenlenen Minikler ve Yıldızlar Türkiye Karate Şampiyonası, 3 bin 175 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonaya gecekonduda büyüyen ve karateye merak salan 14 yaşındaki Nazlı Bozkurt damga vurdu. Bozkurt, yıldızlar kategorisinde rakiplerini bir bir geçerek Türkiye ikincisi olmayı başardı.

Kaynak: İHA