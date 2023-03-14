Gecelerin insanı olanlara kötü haber! Günde 6 saatten az uyuyorsanız yandınız: O büyük hastalıkların tetikleyicisi!

Sağlıklı bir uyku uyumanın ne kadar faydalı olduğu herkes tarafından biliniyor. Peki uzmanlara göre 6 saat uykunun zararları neler? Tüm detaylar haberimizde.

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Gecelerin insanı olanlara kötü haber! Günde 6 saatten az uyuyorsanız yandınız: O büyük hastalıkların tetikleyicisi!

Senelerdir herkesin bildiği 6 saat uykunun en sağlıklısı olduğu ile ilgili görüşleri uzmanlar çürüttü! Peki yetişkin insanların kaç saat uyuması gerekiyor? 6 saat uyunursa neler olur? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNDE 6 SAAT UYKU BİLİNENİN AKSİNE ZARARLI OLABİLİR

Prof. Dr. Güner Sönmez tarafından yapılan açıklamalara göre yetişkinlerin sağlıklı şekilde ve tam bir uyku uyuması büyük önem taşıyor. Sönmez tarafından yapılan açıklamalara göre günde 7-7.5 saat uyku uyumak çok önemli. Yetişkin kişinin yetersiz uyku uyuması bağışıklık sistemini zayıflatıyor, viral hastalık, yüksek tansiyon, obezite, diyabet ve bazı kanser türlerine bile yol açabiliyor. Aynı zamanda yetersiz uyumak grip riskini de üç kat artırıyor. Bu durum şu şekilde oluyor, normal zamanda kanda bulunan katil hücrelerin ve bazı özel lenfositlerin kansere ve mikroplara karşı savaşıyor. Bir gün bile uykusuz kalmak bu hücrelerin yüzde 70 oranında azalmasına sebep oluyor ve kanser riski uzun vadede yetersiz uyuma durumlarında yüzde 40 artıyor. Hipertansiyon oluşmasına sebep oluyor ve kalp damarlarındaki plak oluşumu birkaç kat artarken kalp krizi riski oluşuyor. 

Günde 6 Saat Uyumanın Zararları

Yetersiz uyku insülin direncini etkiliyor ve diyabete sebep oluyor, yeme alışkanlıklarını bozarak obezite riskini ortaya çıkarıyor ve alzheimer riski artarak insan ömründen 10-12 sene gidiyor. Uyku süresinin demans hastalığı ile de büyük ilişkisi olduğu biliniyor. Orta yaşlı insanların 6 saat ve daha az uyuyanlarda, günde 7 saat uyuyanlara göre demansa yakalanma riskinin yüzde 30 fazla olduğu tespit edildi. Uyku sırasında beyin omurilik sıvısı, beyindeki dolaşım ve ritmik dalgalar sebebiyle beyin resmen resetleniyor ve zararlı proteinlere karşı vücudu korumaya alıyor. 6 saatten az uyuyan insanlar, 6-9 saat arası uyuyan insanlara göre yüzde 20 daha fazla kalp krizi geçiriyor. 5 saat uyuyan insanların, 7-8 saat uyuyan insanlara göre kalp krizi geçirme riski yüzde 52 daha fazla oluyor. Kaliteli uyku uyuyabilmek için uyumadan 3-4 saat öncesinde egzersiz yapmak sağlıklı oluyor. Aynı zamanda her gün aynı saatte yatağa girmek, serin ve karanlık bir odada yatmak, sigara ve içki içmemek, kahve içilecekse uykudan en az 6-8 saat önce içmek sağlıklı uykuya yardımcı oluyor. Sağlıklı bir uyku uyumak vücudun dinlenmesini ve sonraki günün daha enerjik şekilde başlamasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda kişinin tüm gün öğrendiği bilgiler uyku esnasında daha derin şekilde hafızaya yerleşiyor. Uyku kalitesi stres sebebiyle etkilense de uykusuzluk ve az uyumak birçok hastalığı da beraberinde getiriyor. 

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