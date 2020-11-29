Geçen hafta evini kurşunladığı kayınpederini bu kez de zehirli baklavayla öldürmek istedi!

Boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisini terk ederek babasının evine gitmesiyle kayınpederinin evine kurşun yağıran Feridun A., bu kez de yaşlı adamı zehirli baklava ile öldürmek istedi.

27 Kasım tarihinde, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, Feridun A.'nın eşi Melek A., bir süre önce boşanma kararı alarak evden ayrıldı. Eşinin, babası Metin K.'nin evine yerleşmesine öfkelenen Feridun A., 21 Kasım'da kayınpederinin evini kurşunladı. Ailenin şikayetçi olduğu Feridun A.'ya 45 gün uzaklaştırma cezası verildi.

SOSYAL HİZMETLERDEN GELİYORUZ DİYEREK ZEHİRLİ BAKLAVA VERDİLER

Cuma akşam saatlerinde Metin K.'nin evinin kapısını, bir kadın ile bir erkek çaldı. Sosyal hizmetlerden geldiklerini ve erzak getirdiklerini söyleyen ikili, eve girdi. Melek A.'nın ailesiyle uzun süre sohbet eden ikili, yanlarında getirdikleri kutudaki baklavayı da ikram etti. Metin K., baklavayı yerken, kendilerini sosyal hizmetler görevlisi olarak tanıtan kişiler, bir süre sonra evden ayrıldı.

Kısa süre sonra da Metin K., evde fenalaşarak, yere düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Metin K.'yi ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUYLA YARGILANACAKLAR

Yapılan ilk tetkikler sonucu zehirlendiği ortaya çıkan Metin K., yoğun bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri, evdekilerin ifadelerini alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı. Eve gelen 2 kişiden şüphelenen ve ifadeler üzerine Feridun A.'nın peşine düşen Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri, zehirli baklavayı şüphelinin yolladığını belirledi.

Eve sosyal hizmetler görevlisi gibi gelip, baklavayı ikram eden O.G. ve M.E. ile Feridun A. gözaltına alındı. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.