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  3. Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı

Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı

Geçtiğimiz hafta 38 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı Bursa'da hava sıcaklığı 16 derece düşerken kentin pek çok noktasına yağışla birlikte dolu yağdı.

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23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:28

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