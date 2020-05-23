Geçen hafta sıcaklık rekoru kırmıştı! O ile bu hafta kar yağdı
Geçtiğimiz hafta 38 derece ile sıcaklık rekorunun kırıldığı Bursa'da hava sıcaklığı 16 derece düşerken kentin pek çok noktasına yağışla birlikte dolu yağdı.
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23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:28
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