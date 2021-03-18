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  3. Geçen yıl 35 dolara alınan tarihi kase açık arttırma ile 722 bin dolara satıldı

Geçen yıl 35 dolara alınan tarihi kase açık arttırma ile 722 bin dolara satıldı

ABD'de meydana gelen olayda açık arttırma ile, geçen yıl ikinci el pazarında 35 dolara satın alınan tarihi kase 722 bin dolara alıcı buldu.

Geçen yıl 35 dolara alınan tarihi kase açık arttırma ile 722 bin dolara satıldı

Ming Hanedanlığı'nın 3'üncü hükümdarı Yongle'nin dönemine ait olan 1400'lerin başından kalma kase, merkezi New York'ta bulunan Sotheby's müzayede evinde satışa sunuldu.

722 BİN DOLARA ALICI BULDU

Türünün 7 örneğinden biri olarak bilinen mavi çiçek desenleri bulunan beyaz kase 722 bin dolara satıldı. (5 milyon 305 bin TL)

Üzerinde çiçek detaylarının bulunduğu beyaz, küçük kasenin İmparator Yongle'nin sarayı için yapıldığı ve diğer parçalarının Tayvan, İngiltere, İran'daki müzelerde sergilendiği belirtildi. 

GEÇEN YIL 35 DOLARA SATILMIŞTI

Aynı kasenin, geçtiğimiz yıl ABD'nin Connecticut eyaletinde  bir evin bahçesinde yapıldığı ve ikinci el eşya pazarında 35 dolara satın alındığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor. 

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