Gecenin maçı! Borussia Dortmund, geriye düştüğü maçta Hertha Berlin'i 5-2 alt etti!
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund milli aranın ardından Hertha Berlin deplasmanında 5 golle güldü. Dortmund, rakibini 5-2 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'da Borussia Dortmund milli aranın ardından Hertha Berlin deplasmanında 5 golle güldü. Dortmund, rakibini 5-2 mağlup etti.
Erling Haaland'ın 4 golle yıldızlaştığı maçta, kazanan Dortmund, ligde puanını 18'e yükseltti. Hertha Berlin ise 7 puanda kaldı.
Ligde milli aranın ardından 8. hafta oynanan mücadeleye, ev sahibi Hertha Berlin, ilk yarıda bulduğu golle devreyi 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya oldukça hızlı başlayan Dortmund, Haaland'ın art arda gelen golleri ile 3 dakika içerisinde 2-1 öne geçti. Maçın geri kalanında üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın özeti, S Sport YouTube kanalına yüklenecektir. Kanala gitmek için tıklayınız.